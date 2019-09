Farfalle, nottuidi e cambiamento climatico, un laboratorio sull'economia circolare

Amore e creato, Farfalle e Nottuidi (Lost parts e climate change) è il titolo del laboratorio di manualità Fantariciclando di domenica 22 alla festa della Parrocchia di Villagrappa.

Un laboratorio con lo scopo di lavorare sulla riduzione dei rifiuti, l’economia circolare e la “salvaguardia della casa comune”. La pattumiera è una miniera di opportunità? Il laboratorio genitori-bambini, Fantariciclando, ad ingresso gratuito, il 22 settembre dalle 16,30 alle 18,30, si svolge all’interno della Festa della Parrocchia di via Via del Braldo 24, a Villagrappa (Forlì).

Metamuseo, Quadreria in Pediatria, Ginnastica culturale e patrimonio. Tre progetti di lungo periodo che descrivono per “fatti sociali” Fantariciclando un’associazione socio-eco-creativa che nel tradurre i valori della Carta costituzionale, sostiene la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, le Convenzioni europee in materia di infanzia, minori, gioventù.