"Fatti di Fumetto", l'iniziativa per la Giornata mondiale contro la droga

Per la "Giornata Internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga", il 26 giugno, la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" di Forlì propone, per il secondo anno, l'iniziativa di sensibilizzazione intitolata "Fatti di Fumetto". Secondo anno di partecipazione alla Manifestazione Internazionale "International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking" con l'esclusiva mostra online, relativa a fumetti allineati al tema della droga, dal titolo "Special: Siringhe". Una piccola mostra per ricordare che ognuno nella nostra società può essere promotore di un grande cambiamento, sia personale che sociale. Le relative gallery, attivate da venerdì 26 giugno, ovvero per la "Giornata Mondiale contro la droga", contengono immagini fumettistiche, personaggi, tavole e copertine, proposte attraverso l’uso dei fumetti, per parlare al pubblico, da un “punto di vista diverso”, sulla problematica sociale/individuale alla dipendenza di droghe. Una proposta aperta a tutti, cliccando sulla voce riportata nella Gallery con la D2, si potranno visionare le immagini relative alla galleria selezionata.

La mostra, grazie a una mirata ricerca e a una attenta oltre che approfondita analisi contenutistica da parte dello staff della Fumettoteca, presenta ben oltre 100 file, piccola parte ma, sufficienti a far ben comprendere come anche il medium fumettistico sia in grado di veicolare istanze sociali, per mezzo di un linguaggio in grado di parlare a tanti livelli. Lo stesso spazio social fumettotecario proporrà, di volta in volta, una sezione con le relative documentazioni. I temi e i personaggi dei vari fumetti sono strettamente legati alle situazioni di dipendenza, collane recenti come Diabolik, o del passato come Kriminal, Satanik, Mister-x e Demoniak, testate come Il Monello, Teddy Bob, o i fumetti esteri con i supereroi e il loro trascorso di dipendenza, e ancora tantissime testate tascabili degli anni ‘80, una interessante carrellata con l’obiettivo, della Fumettoteca, di mettere a disposizione la propria documentazione e competenze per sensibilizzare i diversi target interessati.