"Fatti e misfatti a Forlì e in Romagna": presentazione con gli autori

Sabato 27 gennaio 2018, alle ore 16.00 presso il Circolo della Scranna, c.so Garibaldi 80, Forlì l’Associazione di Cultura Romagnola E' Racoz organizza la presentazione dei due volumi: "Fatti e misfatti a Forlì e in Romagna" di Marco Viroli e Gabriele Zelli

(Società Editrice «Il Ponte Vecchio», Cesena 2016-2017).

L'incontro sarà condotto da Antonio Castronuovo, giornalista e scrittore, direttore della rivista "La Piè". Introdurrà Marino Monti, Minestar de' E' Racoz.

Saranno presenti gli autori Marco Viroli e Gabriele Zelli.

“Conoscere le strade lungo le quali siamo diventati quello che siamo significa avere coscienza dei valori che siamo andati elaborando, per virtù dei quali progettiamo il futuro. Marco Viroli e Gabriele Zelli, consapevoli di questa dimensione, vanno stendendo da anni pagine numerose sulla Forlì a loro sempre più cara per l’ampliarsi della memoria. Così anche in questo libro, mosso dalle stesse premesse e sollecitato dal particolare successo del volume che, con lo stesso titolo, ha aperto la serie delle loro rievocazioni storiche. Il libro ci racconta di forlivesi alla prima Crociata, pirati albanesi che erigono santuari rotondi in mezzo alle nostre campagne; ugualmente racconta le grandi pagine delle signorie locali, le lotte intestine, gli splendori degli artisti, scendendo giù giù fino al nostro tempo. La prima virtù del libro è forse nel connubio tra l’ampiezza degli orizzonti evocati e l’affabulazione fresca e immediata delle sue pagine, tale da rendere la lettura, un coinvolgente divertimento e da costituire nuovi legami con la città e la terra della nostra vita.”

Ingresso libero.

Al termine, per chi lo desidera, buffet al prezzo di 12 euro.