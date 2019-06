"Fatti di Fumetto": i personaggi dei comics affrontano le dipendenze

In occasione della "Giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga", mercoledì 26 giugno, dalle ore 14.00, alla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" c'è la proposta per una iniziativa di sensibilizzazione con l'esposizione consultabile dal titolo "Fatti di Fumetto", un gioco di parole per ricordare che ognuno nella nostra società può essere promotore di un cambiamento, sia personale che sociale.

I temi dei vari fumetti sono strettamente legati alle situazioni di dipendenza, con l’obiettivo di mettere a disposizione la propria documentazione e competenze per sensibilizzare i diversi target interessati. Il World Drug Day vede le proposte di titoli dei vari albi come "Schiava della Droga", "Eroina per Ginko", "Guerra alla droga", "Sulla via della droga" per citarne alcuni tratti dalla "stupefacente" collana di Diabolik, altri personaggi "neri" hanno seguito l'esempio con "Febbre di droga", "Dossier droga" da Kriminal, e altri personaggi legati alla dipendenza come Dylan Dog ex alcolizzato, senza dimenticare che anche alcuni supereroi hanno avuto i loro problemi di dipendenza, fino ad esserci, ovviamente, la produzione di Andrea Pazienza. Fumetti in omaggio per il pubblico.

La 33° Giornata Mondiale di Lotta alla Droga, istituita dall'Assemblea delle Nazioni Unite, vede in quel di Forlì una piccola iniziativa che mira ad informare, sotto un aspetto atipico, per sostenere la prevenzione dell’abuso di droghe e a promuovere investimenti nel benessere della comunità. Con la Risoluzione 42/112 del 7 dicembre 1987, l’Assemblea Generale ha scelto il 26 giugno per celebrare la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, affermando la sua determinazione nel rafforzare l’azione e la cooperazione a livello nazionale e internazionale per combattere questi fenomeni. Per rafforzare la lotta al traffico di droga, nasce nel 1997 l’Ufficio dell’ONU contro la Droga e il Crimine (United Nations Office on Drugs and Crime –UNODC) creato dalla fusione del Programma di Controllo sulla Droga delle Nazioni Unite e dal Centro per la Prevenzione del Crimine Internazionale.