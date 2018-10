"Mangiare tutti, mangiare meglio": la fattorie del Forlivese aprono le porte ai visitatori

Le ricette a spreco zero delle fattorie sono una delle novità della Giornata dell'alimentazione in fattoria, che si celebrerà domenica all'insegna del tema “Mangiare tutti, mangiare meglio”. È questo il motto scelto dalla Regione Emilia-Romagna per promuove la Giornata mondiale dell'alimentazione indetta dalla FAO. Più di 70 fattorie e musei da Rimini a Piacenza apriranno le loro porte ai visitatori per spiegare quali cambiamenti si stanno attuando in agricoltura per affrontare le sfide future. Per i più piccoli sarà una giornata in cui conoscere i segreti della campagna e accarezzare gli animali della fattoria, per tutti sarà un appuntamento importante per capire cosa ognuno di noi può fare fin da subito per salvare la Madre Terra. Nel territorio di Forlì-Cesena aderiscono all’iniziativa 13 aziende agricole e Casa Artusi, i programmi completi dell’iniziativa sono consultabili nel sito www.fattorieaperte-er.it/

Le Fattorie Aperte del Forlivese

FORLÌ. La Vignaccia di Bolognesi Francesca

via delle Vigne 7, Rovere – Forlì, tel. 0543 479391 - 348 5905216

Programma: Al mattino laboratorio del pane "dal chicco alla pagnotta...quanto è prezioso un chicco di grano?". Al pomeriggio alla scoperta della fattoria... "Quante piante e frutti commestibili possiamo trovare per merenda?" percorso fantastico nel bosco e visita guidata all'azienda biologica.

FORLIMPOPOLI. Casa Artusi

via Andrea Costa 27 – Forlimpopoli, tel. 0543 743138 – 349 8401818

Programma: alle 9:30 presentazione della città artusiana e visite guidate a Casa Artusi, il primo centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana. Possibilità di ammirare la pittoresca cornice della Chiesa dei Servi di Maria (ingresso gratuito).

BERTINORO. Fattoria Paradiso

via Palmeggiana 285, Capocolle – Bertinoro, tel. 0543 445044

Programma: visita guidata ai vigneti e al parco della villa alla scoperta degli animali, delle erbe e dei frutti dimenticati. Visita alle storiche cantine, al museo di civiltà contadina, al museo del vino e dell’etichetta, al museo di auto e moto d’epoca. Degustazione di vini, olio, salsa balsamica d’uva, grappa.

BERTINORO. Società Agricola Bertozzi

via Santa Croce 2928, Santa Maria Nuova – Bertinoro, tel. 0543 440812 - 347 0719375

Programma: visita guidata all’azienda e agli animali accompagnati da personale qualificato. Per i bambini: “laboratorio delle erbe” per la realizzazione del sale aromatico e “laboratorio dello spaventapasseri” per creare un nuovo amico da mettere in giardino. Possibilità di degustare i prodotti aziendali a km. 0, consigliati coperte e cuscini per sistemarsi comodamente nell’area verde.

BERTINORO. Podere Carlo Fantini

via Ausa 2182 – Bertinoro, tel. 0543 445392 - 347 0135107

Programma: alle14:00 accoglienza e visita al podere con illustrazione delle attività colturali sulla vigna e ulivo. Alle 16:00 Visita alla cantina e degustazione dei prodotti aziendali. Riconoscimento delle erbe spontanee edibili e loro uso in cucina. Laboratori per i più piccoli.

CIVITELLA DI ROMAGNA. Agriturismo Campo Rosso

Programma: alle 09:30 Laboratorio di cucina sulle ricette anti-spreco tradizionali romagnole: come utilizzare tutte le parti della verdura, il pane secco e le carni cotte in modo gustoso e pratico. Alle 13:00 - Pranzo del “riciclo”. Alle 15:30 Laboratorio su come utilizzare le bucce, i torsoli delle mele o i noccioli della frutta che rimangono dopo la preparazione delle marmellate. Cosa fare del vino rimasto aperto in frigo per qualche giorno.

CIVITELLA DI ROMAGNA. Fattoria Bosco Verde

via Badia 52, Voltre - Civitella di Romagna, tel. 0543 989431 - 338 6194608

Programma: alle 10:00 arrivo in azienda e accoglienza. “Una mela al giorno leva il medico di torno” raccolta delle nostre gustose e croccanti mele biologiche che rappresentano l’integrazione tra il lavoro dell’uomo e la perfetta sostenibilità ambientale. Alle12:30 pranzo in agriturismo, nel pomeriggio visita guidata al percorso dei Folletti nel bosco e merenda con le mele raccolte.

TREDOZIO. La Rosa Canina

Villaggio Montefreddo 19 – Tredozio, cell. 335 6795588

Programma: ritrovo in agriturismo alle 09:30 e partenza per il castagneto accompagnati da una guida esperta, visita al castagneto e raccolta delle castagne con spiegazione sulle proprietà nutrizionali di questo importante frutto, tradizionalmente chiamato il pane dei poveri. Per la raccolta delle castagne con guida è previsto un contributo di 5,00€ a persona - bambini gratuito.

Rientro alle ore 13.00 con possibilità di pranzare in agriturismo con prodotti tipici locali (richiesta la prenotazione).

MODIGLIANA. Cà Nova di San Martino

via San Martino in Monte 16 – Modigliana, tel. 333 6030940 – 339 4904141

Programma: al mattino passeggiata e visita all’azienda: le buone pratiche quotidiane per il risparmio energetico e la riduzione dello spreco. Al pomeriggio escursione nel sentiero natura Bosco di San Martino, a seguire relax nell’aia condotto da esperti per il benessere psicofisico in armonia con i suoni della natura.