Favolando nel paese dei presepi con "Sgrinfia"

Portico di Romagna in questi giorni è la capitale dei presepi e il Centro Italiano di Storytelling sta per alzare il sipario sul secondo workshop sulle storie di Natale, in programma dal 28 al 30 dicembre. In questo contesto da favola, venerdì 29 novembre (ore 18.00), arriva, proprio presso la sede del Centro delle Storie (Via Roma, 13), la presentazione del libro "Sgrinfia e la notte dei coriandoli" di Renata Franca Flamigni. L’evento, durante il quale si succederanno letture per bambini, è a ingresso libero.

“Sgrinfia e la notte dei coriandoli” è un percorso sulla favola contemporanea, che nasce per rispondere in metafora ai bisogni dei bambini di oggi, ritrovando lo spazio per le utopie che possono cambiare il mondo.

A presentare il volume, saranno Renata Franca Flamigni, scrittrice, Flavio Milandri, sociologo, Presidente dell’Associazione Fantariciclando, coautore. Introdurrà l’evento Giovanna Conforto, Direttore creativo - Centro Italiano Storytelling.

All’incontro seguirà un aperitivo offerto dall’Albergo Ristorante Al Vecchio Convento.

Il testo emerge e sostiene il progetto "Riscossa fantastica – Quadreria in Pediatria", con il patrocinio di Ausl Romagna e Comune di Forlì – Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità. Un progetto biennale di Medical Humanities proposto dall’Associazione Fantariciclando con Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, Action Line, Metamuseo girovago, PuntoDonna, La Guida dei bambini, Tank - Sviluppo immagine.