Favole, Babbo Natale e il tombolone: tanta allegria per le feste a Santa Sofia

Tanti eventi di Natale a Santa Sofia e dintorni. Lunedì 24 dicembre, a Spinello, dopo la celebrazione della Santa Messa, scambio di auguri in attesa di Babbo Natale con la Pro Loco di Spinello.



Martedì 25 dicembre, a Corniolo, alle 20.30, la Pro Loco organizza la tradizionale Tombola di Natale nel salone Pro Loco.



Mercoledì 26 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Mentore va in scena "Capucine", divertente spettacolo di circo teatro di Milo&Olivia, organizzato da Pro Loco Santa Sofia. Una “mademoiselle" parigina fugge dalla sua vita borghese alla ricerca di nuovi stimoli. Una fuga dell'ultimo minuto, una vacanza per rilassarsi e recuperare da un possibile esaurimento. Un bagaglio extralarge per l'indecisione di cosa mettere In valigia.. Il rifiuto del bagaglio all'aeroporto scatena in lei reazioni imprevedibili...

Ingresso: intero: € 15 , Ridotto (under 14): € 10.

Prenotazioni presso “Angolo dei Sapori” S.Sofia



Giovedì 27 dicembre, alle ore 16.00, presso la Biblioteca Comunale di Santa Sofia, "Favole sotto l'albero", lettura animata per bambini con l'Associazione Culturale "CartaBianca", organizzata in collaborazione con il Centro per le Famiglie. Al termine merenda per tutti. Ingresso libero.



Vi ricordiamo, inoltre, che per tutto il periodo delle feste a Corniolo sono allestite "Le vie dei presepi", mentre gli impianti sciistici di Campigna saranno aperti grazie alle recenti nevicate.