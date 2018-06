Federica Carta in libreria presenta "Mai così felice"

Il 5 giugno è uscito il libreria il primo libro della giovane cantante Federica Carta, conosciutissima star di Amici, che questa volta, dopo gli ultimi successi musicali, ha scelto di usare parole e pensieri "scritti" per emozionare il suo pubblico.

Tra le tappe previste, venerdì 8 giugno a Forlì al Centro Commerciale Mega Forlì – Corso della Repubblica 144.

“Le emozioni possono giocarti brutti scherzi, metterti a nudo di fronte al mondo e farti sentire indifesa. Per fortuna le parole che spesso non riesco a dire a voce per esprimere ciò che provo, le posso scrivere. Cantare. Tutte, belle o brutte. Dall’amore all’odio, dalla felicità alla rabbia, dalla soddisfazione alla gratitudine... anche quelle che ancora non conosco e magari, un giorno, arriveranno...”

Con le sue canzoni sincere e commoventi, Federica ha conquistato migliaia di fan. In questo libro, per la prima volta, racconta se stessa: le esperienze che l’hanno segnata e da cui sono nati i suoi brani e le emozioni nascoste che sono la materia viva da cui nasce la sua musica.