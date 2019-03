Federica Lisi e Pia Tuccitto: un'armonia di canto e parole nello spettacolo "Ioelei"

Giovedì 4 aprile, alle 21, al teatro Il Piccolo di via Cerchia a Forlì Federica Lisi e Pia Tuccitto vanno in scena con lo spettacolo "Ioelei".

"Ioelei" racconta una bella storia dove letture e canzoni si alternano fra loro. Federica Lisi legge alcuni brani tratti dal libro Noi non ci lasceremo mai (scritto insieme ad Anna Cherubini), mentre la cantautrice Pia Tuccitto emoziona con la sua voce.

Già campionessa di volley, Federica Lisi è stata moglie del pallavolista Vigor Bovolenta, scomparso nel 2012 per un problema cardiaco durante una partita.

Federica Lisi e Pia Tuccitto si sono conosciute negli studi televisivi di Red Ronnie, da lì hanno iniziato a collaborare alla creazione dello spettacolo "Ioelei" che trasmette vari messaggi positivi, come l’importanza dello sport per i ragazzi. Parole e canto si fondono in totale armonia in "ioelei", uno spettacolo che ha superato le 30 repliche.

Al termine dello spettacolo viene donato alla città di Forlì un defibrillatore da parte del "Progetto Vita onlus" di Danila Aschieri. Lo strumento viene poi posizionato in piazza Saffi con lo scopo di tutelare la salute pubblica e di salvare vite in caso di emergenza.

Ingresso libero.