Femminarte: letture, musica e opere d'arte nel centro storico

Sabato 13 aprile dalle ore 18.00, in Corso Mazzini e Galleria Mazzini prende vita FemminArte, un evento che coniuga lettura di poesie di e con Giorgia Monti e Serena Piccoli (Lestordite), e la musica dal vivo di Valeria Caputo.



L'evento - a cura di Idee in corso e La materia dei sogni - parte dalla bottega della ceramista Angeliki Drossaki, sotto i portici di corso Mazzini, per arrivare alla Galleria Mazzini. Un viaggio che si snoda attraverso espressioni artistiche differenti con la donna autrice-attrice-creatrice come denominatore comune. Le poete Giorgia Monti e Serena Piccoli (associazione Lestordite) leggono accompagnate da musiche e canzoni originali della cantautrice Valeria Caputo.



Al termine due brevi contributi delle due associazioni che hanno aperto la loro sede in galleria Mazzini, Cla Bela Cumpagnì e l'Opera Don Pippo che proporranno testi al femminile.



L' Associazione Culturale Lestordite (Forlì) è nata e diretta dalle amiche e poete Giorgia Monti e Serena Piccoli, nonchè ideatrici ed organizzatrici del Festival Internazionale di poesia e Arti Sorelle. Tra i loro principali obiettivi, non solo la diffusione della cultura poetica e delle arti in generale, ma anche l'impegno contro ogni tipo di discriminazione.



Valeria Caputo è una cantautrice e creativa tarantina che risiede a Forlì.



Fa da scenografia all'evento l’istallazione“In viaggio con Irene” realizzata dagli alunni dell’Istituto comprensivo n.2 Irene Ugolini Zoli a cura di Stefano Ricci.

Precede quest'iniziativa la presentazione dei lavori dei ragazzi presso la Mesticheria Manoni in corso Garibaldi da cui partiranno poi le installazioni che abbelliranno la galleria Mazzini... un percorso, anche fisico, attraverso le donne e l'arte.

La galleria d'arte Angolo Mazzini ed altri artisti mettono a disposizione degli esercizi commerciali opere a tema in modo da trasformare tutto il corso in una "Galleria diffusa".