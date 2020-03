Feng shui: il ruolo dello spazio per una vita longeva

Venerdì 13 marzo a Le Casefranche si tiene un momento di condivisione e confronto per comprendere il collegamento tra la qualita dello spazio di casa e di lavoro e la qualità della salute.

Progettare, arredare e organizzare lo spazio per vivere un benessere completo che va oltre le modalità di costruzione bioedilizia, e con e quali si dovrebbe integrare, e che ci garantisce la longevità. Lo spazio é un attivatore della rete Psico-neuro-endocrino-immunologia, per questo va progettato e arredato con precisi criteri. Lo spazio condiziona la tua fisiologia e dunque i tuoi pensieri e le tue emozioni e la gestione e organizzazione degli oggetti contiene il tuo mondo interiore, per questo accumulare gli oggetti, saperli organizzare e le resistenze a lasciarli andare sono un riflesso dei tuoi schemi mentali ed emotivi. All'incontro si spiega come avviene tutto questo.

Costo partecipazione: 9€

Per info e prenotazioni: 392 0854146