Ferragosto a tutta musica con il festival "Assembramenti": sul palco Vallicelli, Goodfellas e tanti altri

Il festival Strade Blu non si ferma e prepara per l'estate post-Covid la rassegna "AssembraMenti", una risposta del presente, che mette per un attimo in secondo piano le esplorazioni ampie, i confini, la geografia dei folklori, per concentrarsi su un messaggio.

L'Arte è fatta di incontri. È fatta di contaminazione. È fatta di non-immunità al messaggio altrui, ma al contrario a una massima permeabilità, curiosità, apertura. Fiducia.

Con questo spirito parte un nuovo cartellone di concerti che attraversa prima la provincia di Ravenna per poi concludersi ad agosto nel Forlivese con tre ottimi concerti.

Giovedì 13 agosto, ore 21.30, Vince Vallicelli e Paolo Bonfanti giungono all'Arena San Domenico di Forlì per presentare il lato B del blues afro romagnolo, un suono con molte anime. Un concerto della full band di Vallicelli insieme a Paolo Bonfanti, che con la sua slide scivola dal dialetto piemontese al Delta di altri fiumi.

Venerdì 14 agosto, dalle 19.00 in poi, si celebra il "Ferragosto analogico - L'amor mio non muore": un mini festival che trova casa in Piazza Matteotti a Modigliana. Sul palco Giacomo Toni e Pepe Medri, la Paul Venturi Band e The Lockdown Blues Jam. Una festa di Ferragosto caliente, dalle parole d'autore alla musica delle radici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domenica 16 agosto, ore 21.30, sempre in Piazza Matteotti a Modigliana, gli anni ruggenti dello swing italoamericano, prendono vita con i monumenti romagnoli (e non solo) del genere: sul palco i mitici Goodfellas insieme a Marco Pandolfi che porta spezie blues e western swing, e riporta tutto a casa a volo radente sull'Oceano.