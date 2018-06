Ferragosto a Valbonella: visita guidata alla scoperta del giardino

Quale migliore occasione di una visita guidata il giorno di Ferragosto in compagnia di una guida del Giardino per apprezzarlo al meglio? Appuntamento alle ore 11.00 per scoprire flora e fauna che colorano il Giardino. Attività adatta a tutte le età.



A seguire crea la tua cartolina con degli stampini in linoleum

Idro Ecomuseo di Ridracoli, Tel 0543 917912 ladigadiridacoli@atlantide.net



Centro Visita di Santa Sofia , Tel 0543 970249 cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it