Forlì celebra il 2 giugno: letture, mostre e il "Concerto per la Repubblica"

Sabato Forlì celebrerà la Festa della Repubblica. La giornata si aprirà alle 9 in via delle Torri, con letture ispirate ai valori e ai principi fondamentali della Costituzione italiana che saranno eseguite dagli studenti del Liceo Artistico e Musicale, da ragazzi di altri istituti e da cittadini, nell'ambito di un progetto promosso dall'associazione mazziniana di Forlì. Seguirà la sfilata da piazza Saffi a piazza Ordelaffi, lungo via delle Torri, che coinvolgerà le rappresentanze delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, dei Corpi volontari e dell'Associazionismo d'arma, aperta dalla Banda Città di Forlì.

La cerimonia proseguirà nell'area di fronte al Palazzo della Prefettura dove, dopo gli onori a Labari, Medaglieri, Gonfaloni e al Prefetto di Forlì-Cesena Fulvio Rocco De Marinis, avrà luogo la cerimonia dell'Alzabandiera. Verrà quindi data lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e saranno consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e le Stelle al Merito del Lavoro. Terminata la cerimonia, il programma proseguirà all'interno dei Giardini della Prefettura dove si svolgerà, dopo un momento di apertura musicale assegnato ai ragazzi di Cosascuola Music Academy, il tradizionale concerto della Banda Città di Forlì diretta dal Maestro Roberta Fabbri. In caso di maltempo, il concerto si trasferirà nel Salone Comunale, con ingresso in Piazza Saffi 8.

Nel pomeriggio, dalle 17, in Piazza Ordelaffi si terrà la cerimonia di Ammainabandiera e, a seguire, l'inaugurazione della mostra “Strutture Parallele” di Giuseppe Bertolino e Mauro Maltoni, a cura di Flavia Bugani. Alle ore 17.30 i Giardini della Prefettura, ospiteranno il "Concerto per la Repubblica" dal titolo “Diamo il meglio di noi”, offerto da Aido, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, in occasione della "Giornata per la donazione di organi" promossa sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica. Per l'occasione, si esibiranno sul palco il soprano Ilaria Ceccarelli, il tenore Renato Bartolini e il pianista Davide Magnani del Coro Alessandro Bonci di Cesena. Presenta Jessica Brachini. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.