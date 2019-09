"FestAmbiente": un'occasione per esplorare e conoscere l'area verde del Ronco

A Ronco Lido prende vita la "FestAmbiente", un evento aggregativo organizzato dai nove Quartieri insieme alla Protezione civile che ha luogo venerdì 20 e domenica 22 settembre.

Lo scopo degli organizzatori, "è quello di far condividere a famiglie, giovani e adulti momenti di conoscenza del bacino fluviale del Ronco e di sensibilizzazione a promozione e tutela dell'ambiente, oltre a momenti di svago e divertimento anche per i più piccoli".

Si parte perciò venerdì 20 settembre, alle 20.30 al President Park di viale Roma 267, con una tavola rotonda sulle tematiche ambientali, in compagnia del sindaco di Forlì e di altre autorità locali, come i rappresentatni di Legambiente e Protezione Civile. Un'occasione preziosa per analizzare potenzialità e criticità del bacino fluviale del Ronco, nonché per approfondire le tematiche ambientali di maggiore attualità e illustrare i comportamenti più idonei in caso di emergenze dettate da calamità naturali e la rete di istituzioni e associazioni preposte a tali situazioni.

Domenica 22 settembre è prevista invece una giornata ecologica nell'area verde di Ronco Lido, dalle 10 alle 18, che alterna momenti di dialogo e confronto con istituzioni ed associazioni impegnate nel campo dell'educazione ambientale e della gestione del rischio.

Alle 15.45 parte un'escursione ecologica per conoscere e approfondire le specificità dell'area verde del Ronco. Ci sono poi l'esposizione di mezzi di soccorso e di equipaggiamenti operativi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, l'illustrazione degli ambiti di impiego dei mezzi stessi e delle attività di salvataggio con dimostrazioni pratiche.