Il "Roulottino va da Artusi": all'Artusiana una serata "particolare" con Cna e Confcooperative

Per celebrare la chiusura della manifestazione ed una partecipazione più che decennale, Cna e Confcooperative hanno voluto organizzare una serata un po’ diversa e particolare: è prevista per domenica un’apericena con il “Roulottino va da Artusi”, a cura dell’Arquebuse, Foro Boario e amici. Anche il cibo e le bevande seguono le mode, ma contrariamente allo stereotipo che vede la scelta dei locali per effettuare apericene, indirizzarsi su location trandy, gli organizzatori si sono chiesti cosa potesse esserci di ancora più originale e diverso; la risposta naturale è stata di gestirne una all’interno della Festa Artusiana.

"Dall'apertura ogni serata ha fatto registrare il tutto esaurito allo stand “Forlì-Cesena Cuore Buono d’Italia”, l’unico marchio di qualità territoriale che valorizza le produzioni enogastronomiche di eccellenza, le migliori imprese produttrici della nostra provincia ed i luoghi di produzione - informano dalle associazioni -. Con un menù diverso ogni giorno, i ristoratori ed i produttori locali hanno proposto rigorosamente prodotti tipici di derivazione locale, riprendendo i temi della sicurezza alimentare e dei prodotti a km 0, puntando sulla caratteristica territoriale di una produzione ecosostenibile".

Il messaggio è stato raccolto in pieno, considerato il grande successo di pubblico. "Puntare su imprese di eccellenza e su alimenti strettamente locali, pertanto, ha pagato ancora una volta, con un affluenza allo stand delle associazioni, andata oltre le più rosee aspettative - concludono -. La decisione di chiudere la manifestazione con un’apericena, è certamente non convenzionale ma gli organizzatori hanno inteso introdurre solo un momento simpatico di “diversità” all’interno di un contesto che continua, giustamente, a trovare nella tradizione il proprio elemento vincente".