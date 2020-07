Festa Artusiana 2020: l'edizione del bicentenario tra la cultura e le ricette della tradizione

Ormai è ufficiale: la Festa Artusiana è confermata e si farà dall’1 al 9 agosto 2020 a Forlimpopoli. Tutti gli attori della festa artusiana, dagli uffici comunali alle associazioni di volontariato, dai ristoratori agli artisti che animeranno le serate, sono in piena attività per rendere possibile la XXIV edizione della festa artusiana, un'edizione necessariamente ridotta come possibilità di proposte e quindi anche di accesso per il pubblico, ma che vuole mantenere il suo spirito conviviale e di voglia di stare insieme gustando del cibo preparato con cura e passione, anche per festeggiare in maniera degna il bicentenario della nascita di Pelegrino Artusi.

"Invitiamo tutti coloro che amano la convivialità e lo stare bene insieme - dichiara Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli - a venire alla Festa Artusiana e a festeggiare il compleanno del nostro amato Pellegrino il 4 di agosto. Sarà una festa in versione più semplificata ma non per questo meno di qualità e con tante belle proposte, anche culturali e di spettacolo. Oltre ovviamente che di buona cucina. E tutto questo organizzato con il massimo rispetto della sicurezza punto. Segnatevi le date dall' 1 al 9 agosto e passate con noi le sere artusiane. Vi aspettiamo con l'entusiasmo il calore di sempre in una proposta del tutto originale".

Il filo conduttore della Festa è la cucina domestica con le 790 ricette de “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene” che vengono proposti nei ristoranti e stand allestiti lungo le strade e nelle piazze principali della città, rinominati per l’occasione come i capitoli del manuale. La Festa fa così proprie le parole, i racconti e lo spirito conviviale di quell’Italia che proprio il volume di Artusi ha contribuito a unificare non solo dal punto di vista gastronomico ma anche socio-culturale.

Giunta alla sua XXIV edizione, la Festa Artusiana rinnova la combinazione tra offerta gastronomica ed eventi culturali, tenendo nel contempo doverosamente conto delle prescrizioni sul distanziamento interpersonale per il controllo del Covid-19: relativamente agli ingressi nell’area della Festa (per eventi e ristorazione) saranno controllati e garantiti anche grazie a modalità di prenotazione.

Anche con queste limitazioni, la Festa Artusiana rimarrà comunque una manifestazione unica, all’insegna di quella convivialità che affonda le sue radici nella cultura classica della sacralità dell’ospite.

Nell’ambito della XXIV edizione della Festa Artusiana sarà indetto, come da tradizione consolidata, il “Premio Marietta”, riservato ai cuochi non professionisti, e istituito in nome della brava e onesta cuoca di Pellegrino Artusi, Marietta Sabatini.