In Piazza Saffi arriva la Befana dei Vigili del Fuoco. E sarà solidarietà per i terremotati di Norcia

Come ogni anno per il giorno dell'Epifania, Piazza Saffi si tinge dei colori dell’allegria e della festa: la Befana si calerà come sempre dal palazzo comunale e porterà ai tanti bambini le calzette. Tanti giochi, laboratori ed attività per una festa interamente dedicata ai piccoli. L'appuntamento è in programma sabato a partire dalle 10. Quest'anno la raccolta finanzierà un progetto a favore del Comune di Norcia colpito dal sisma. Non mancherà il tradizionale appuntamento con "Pompieropoli", organizzato dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di Forlì-Cesena. Ci sarà inoltre animazione a cura dell'Associazione Solletico, e Associazione Teatrale “Teatro delle Forchette” e musica con Radio Bruno.

I bambini potranno intrattenersi con i nasi rossi del Gruppo V.I.P. di Clown Terapia. In caso di maltempo le attività e la distribuzione delle calze avranno luogo sotto i portici e nel Salone Comunale. L'evento è prganizzato dal Comune di Forlì in collaborazione con i quartieri ed i Vigili del Fuoco. Durante la giornata sarà aperta la “Casetta di Cristallo”, dove bambini, mam-me, papà, nonni e nuovi amici potranno sperimentarsi in piacevoli ed emozionanti attività, narrazioni, esplorazioni e suggestioni, dedicando tempo alle relazioni, preparando qualcosa da regalare agli amici e lasciandosi incantare dall’atmosfera delle feste. Sarà attiva la giostrina dei cavalli, mentre ai piedi di Aurelio Saffi si potrà pattinare sul ghiaccio.