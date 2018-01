La "Pasqua Epifania" tutte le feste porta via: appuntamento con la "Befana al Parco"

La "Pasqua Epifania" tutte le feste porta via. Si rinnova sabato al Parco Incontro la tradizionale "Befana al Parco", organizzata dalla Associazione Volontari del Parco con la collaborazione delle società che utilizzano il pattinodromo coadiuvate dal Gruppo Ballerini di Farneti e Rosy. Un pomeriggio in allegria che avrà il suo epilogo di fronte al presepe, con i canti e le Zirudele dei Pasquaroli di Fiumana. Come sempre vin bruè, panettone. I fondi raccolti saranno destinati ai Progetti di Solidarietà promossi dal Comune di Forlì verso le zone terremotate del Centro Italia