Festa della Birra a Civitella: tre giorni in centro storico tra birre artigianali, street food e concerti live

Grandi novità nella nuova edizione della Festa della Birra "ArtigianAle" di Civitella di Romagna. La festa, che si terrà il 14-15-16 giugno 2019, si svolgerà, a differenza degli ultimi anni, in pieno centro storico nella centrale piazza Matteotti. L'11esima edizione, organizzata dal gruppo "All Saints" con il patrocinio del Comune di Civitella, vedrà anche stand dedicati al cibo di strada e tre giorni di musica dal vivo. Venerdì si inizia alle 19, sabato alle 17 e domenica alle ore 12.00. La birra sarà artigianale e prodotta esclusivamente in Romagna grazie alla presenza dei birrifici Mazapegul, BiFor e Marialti. Venerdì sera Mobius in concerto (21.30), sabato Etilisti Noti (21.30) mentre domenica pomeriggio (ore 17.00) toccherà ai Microtraumi.

Per informazioni visitare la pagina Facebook della Festa: https://www.facebook.com/AllSaintsBeerFest/