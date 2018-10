Il tour nazionale del cioccolato torna a Forlì: delizie artigianali invaderanno Piazza Saffi

Il tour nazionale del cioccolato torna a Forlì. L'appuntamento è per il primo weekend di novembre, sabato 3 e domenica 4, in Piazza Saffi. L'evento è organizzato dall'associazione "Choco Amore", che unisce artigiani cioccolatieri che utilizzano solo materie prime di altissima qualità. La manifestazione punta a promuovere e far riscoprire il valore del cioccolato artigianale: bianco, fondente, al latte, con le nocciole, al peperoncino e aromatizzato in tantissimi modi diversi.

Dalle ricette tradizionali che vengono tramandate di generazione in generazione alle sperimentazioni moderne più ardite. Forlì ospita due giorni tutti dedicati al cioccolato, tra stand, laboratori divertenti e golosi per bambini, show cooking e una serie di attività collaterali. Si potranno degustare e acquistare cioccolato e creazioni al cioccolato preparate secondo ricette tradizionali, che vengono tramandate di generazione in generazione, e le sperimentazioni moderne più ardite.