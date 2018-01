Festa con la Befana nei Quartieri fra tradizione, novità e divertimento

Sono numerose le iniziative in programma nei quartieri di Forlì in occasione dell’Epifania. Si parte venerdì pomeriggio, alle 17, a Pievequinta con la “Festa della Befana”, pomeriggio di animazione per bambini con truccabimbi, palloncini, giochi e sorpresa finale. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Amici della Pieve” con sede a Palazzo Morattini in via Armelino 33 e culminerà con l’arrivo della Befana che regalerà una calza a tutti i bambini presenti.

Sabato torna la manifestazione "La Befana torna ai Romiti ....sui pattini!" che si svolgerà all'interno del palazzetto dello Sport di via Sapinia. La festa avrà inizio alle ore 16.00 con le esibizioni da parte del gruppo sportivo forlivese Asd Forlì Roller intervallato da esibizioni artistiche da parte del gruppo della polisportiva Cava Ginnastica. Alle 17.30 è in programma un affascinante spettacolo di bolle di sapone che accompagnerà al momento clou con l’arrivo all'interno del Palazzetto della Befana che distribuirà calze per tutti i bambini presenti. Sorprese, giochi e intrattenimenti per tutti i bambini. Il ricavato della festa (ingresso e offerta libera ) sarà devoluto in beneficenza.

Sempre nella giornata di sabato, con apertura dalle ore 14.15, anche il Parco Incontro di via Ribolle ospiterà la manifestazione “Befana al Parco” con esibizioni di pattinaggio artistico, corsa e hockey in line proposte dalle società Forlì Roller, Libertas Hockey e Artistico e rappresentazione di danza sportiva con la partecipazione dell'associazione sportiva dilettantistica "The boys Rock Club" diretta da Farneti e Rosy. Alle ore 15,45 arrivano i Pasqualotti di Fiumana. Vin brulè e panettone per tutti. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Volontari Parco Incontro, Comitato di Quartiere Cà Ossi e Associazione sportiva Pattinodromo Forlì.

Sabato, dalle ore 15.30, Festa della Befana anche al Polisportivo "Cimatti" di Roncadello con arrivo della simpatica vecchietta che distribuirà calzette piene di dolciumi a tutti i bambini. Animazione e intrattenimento seguiti da buffet per tutti i partecipanti offerto dall'associazione sportiva "Delio Fulgori" che organizza l'evento insieme al Comitato di Quartiere. “Arriva la befana dal cielo”: domenica, dalle 14.30, nell'area Aviosuperficie a Villafranca, in via XIII novembre, merenda, ciambella, vin brulè e calze per tutti i bambini.