"Festa de porc", torna la sagra del maiale a Vecchiazzano

L'associazione di quartiere Vecchiazzano, Massa e Ladino rinnova il tradizionale appuntamento della "Festa de Porc", festa gastronomica a scopo benefico. L'evento avrà inizio venerdì 4 ottobre alle ore 19:00 e chiuderà domenica 6 Ottobre con il pranzo. Sabato sarà servitala trippa. La festa si caratterizza per la presenza di uno stand gastronomico a base di piatti tipici della tradizione romagnola con tema il maiale fra cui farà da Re lo stinco. I primi rigorosamente preparati al mattarello dalle sfogline vedranno come protagonisti i tortelli di patate, le tagliatelle ed i passatelli. Ovviamente non potrà mancare la polenta con salsiccia ed il cotechino. I locali all'occorrenza saranno riscaldati! Sabato anche a pranzo dalle ore 12:00.