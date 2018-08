Festa degli Alpini a San Benedetto: pranzo, musica e sfilata

Anche quest'anno il gruppo Alpini "LUCIANO PAGLIAI" di San Benedetto in Alpe organizza la tradizionale Festa degli Alpini. L'appuntamento è per domenica 5 agosto.



PROGRAMMA



ore 9: Raduno ai giardini pubblici e apertura degli stand gastronomici;

ore 10.30: Celebrazione della Santa Messa;

ore 11.00: Sfilata fino al Monumento ai Caduti, alzabandiera e ritorno del corteo ai giardini pubblici;

ore 12.30: Pranzo;

ore 15.00: Intrattenimento musicale



MENU:

Polenta al ragù

Tagliatelle al ragù

Porchetta

Tegamaccio

Patatine fritte

Ciambella

Acqua, Vino



Per info e prenotazioni: 380 1893794