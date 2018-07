Festa degli Alpini: sfilata per il paese, musica e adunata per il rancio

Domenica 29 luglio si svolge a Premilcuore la Festa degli Alpini.

Il programma parte alla mattina, ore 9.00, con il raduno il Piazza Garibaldi. Alle 10.00 inizia la sfilata con la Banda di Premilcuore che si dirige verso via Roma per deporre le corone al monumento dedicato agli Alpini, segue alle 10.30 la cerimonia dell'alzabandiera in Piazza dei Caduti con la deposizione delle corone alle lapidi e al monumento ai Caduti. Dopo la Santa Messa, accompagnata dal Coro Alpini di Modigliana, alle 12.30 si tiene l'adunata per il rancio presso l'Area Feste Sandro Pertini.

La festa riprende alla sera, alle 19.00, con la riapertura degli stand gastronomici e, alle 20.30, la serata danzante con i Balera Club.