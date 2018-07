Festa dei cappelli di paglia ai Poderi del Nespoli

Brindare indossando un cappello di paglia per sostenere la ricerca medica: questa l’idea della poliedrica azienda Poderi dal Nespoli, che venerdì 27 luglio invita tutti alla Festa dei cappelli di paglia. La parola d’ordine è “divertirsi fa bene” in questa serata il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Enea – eroi in ricerca onlus, impegnata a favore della ricerca sulla polimicrogiria, una rara malattia genetica.

Dalle 21:30 fino a notte, sventoleranno quindi sulle colline romagnole allegri cappelli di paglia, lanciando un importante segnale di sensibilizzazione verso la ricerca, nella giocosa atmosfera di festa che contraddistingue la realtà di Cusercoli. Alle 22 la compagnia Qaos interpreterà i successi di “Rocky Horror: The show” ed a seguire si ballerà con Dj Rez.

Ingresso 10€ comprensivi di un calice di vino. Dress code: cappelli di paglia