Tanti amici a quattro zampe alla Festa del bastardino... e non

Si tiene il 16 giugno al Parco di via Dragoni di Forlì l'ottava Festa del Bastardino... e non, una giornata di informazione, sensibilizzazione e divertimento in compagnia dei nostri amici a 4 zampe. Dalle 10 fino alle 18.

Durante l'evento si svolgono la presentazione e la dimostrazione della nuova disciplina cinofila Mobility Dog con coinvolgimento del pubblico a cura dell'associazioneASD Amici Confido.

Nel pomeriggio, sfilata dei partecipanti, premi ai primi tre "Più Simpatico" scelti da Giuria bimbi, premi ai primi tre "Tale e quale", premi al "più bello".

Tutta la giornata punto di ristoro e pesca benefica "Si vince sempre".