Venerdì 4 e sabato 5 gennaio 2019 a Galeata l’Associazione Pro loco “Mevaniola” con il patrocinio del Comune organizza la tradizionale “Festa del Carro della Befana”.

Venerdì 4 gennaio nel centro storico dal pomeriggio “...Aspettando la Befana...” una giornata dedicata alla Befana con possibilità di visita alla Casa della Befana e foto ricordo.

Presso il gazebo della Pro loco in Piazza Palareti tortelli nella lastra e vin brulè e piadina fritta mentre nei bar aperitivi e nei ristoranti menù tipici.

Sabato 5 gennaio “Festa del Carro della Befana”. La manifestazione vede la partecipazione di grandi e piccini mascherati da befane e befanotti che al seguito dei carri allestiti con l’immagine della Befana sfileranno per le vie del paese (partenza ore 20.00 da Via P.Nenni) regalando dolci e caramelle.

In Piazza Palareti dalle ore 18,00 lo stand della Pro Loco vin brulè, pancetta, salsiccia e tortelli nella lastra. Alla fine della sfilata dei carri mascherati, delle befane e dei befanotti alle ore 21,15 presso il campo sportivo di Galeata spettacolo di fuochi d'artificio offerti come ogni anno dalla pro loco.

Le befane e i befanotti torneranno poi nei due borghi per continuare a festeggiare.

Le origini della festa risalgono a quando più di quarant’anni fa il M° Ellero Leoncini in collaborazione con la Pro Loco, organizzava ogni anno con i bambini delle scuole elementari un laboratorio per la costruzione di maschere e carri per partecipare alla sfilata. Tutto il paese ancora oggi collabora alla realizzazione della festa.

