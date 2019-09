Si tiene la 48^ Edizione della tradizionale Festa del Rione Tranvai Buratella da venerdì 27 settembre a domenica 29 settembre a Meldola.

In programma tre giorni di divertimento con musica dal vivo, ballerini, mercatino del riuso, giochi per bimbi e stand gastronomici con piadina e salsiccia, piadina fritta, tortellini al ragù e l'immancabile buratello alla griglia o fritto. Per le vie del paese passa lo storico trenino che fa divertire grandi e piccini.

