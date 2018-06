Festa dell'acqua a Ridracoli con attività sportive ed escursioni

Tanti appuntamenti domenica 24 giugno a Ridracoli per la festa dell'acqua. Sport, escursioni, natura e attività all'aria aperta sono i protagonisti di questa giornata per tutti.

Dalle ore 9 si svolgerà una GARA PODISTICA dall’impianto di Potabilizzazione alla Diga, con partenza da Capaccio e alle ore 10.30 premiazione in diga

Le iscrizioni si effettueranno direttamente alla partenza

Tariffe: 2€ gara non competitiva, 5€ gara competitiva



Si svolgerà poi con ritrovo alle 8:30 una LETTROSCALATA da Santa Sofia alla Diga, escursione accompagnata a 2 livelli di difficoltà, per chi vuole provarci e per chi è già esperto.

Possibilità di partecipare con E-Bike propria o a noleggio. Con bici propria 10€,

Con bici a noleggio: E-Bike Front 30€, E-Bike Front+ 38€, E-Bike Full 40€, E-Bike Full+ 43€



Per tutta la giornata, si svolgeranno in diga i seguenti appuntamenti: mercatino degli ambulanti, escursioni in battello elettrico sul lago, escursioni in canoa sul lago con istruttore ( durata 1h), intrattenimento itinerante per grandi e piccini a cura di Bubble On Circus, prove gratuite di E-Bike nel pomeriggio

A IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli



Dalle 9:30, escursione guidata a San Paolo in Alpe in occasione della tradizionale Festa patronale per chi vuole immergersi nella natura e nelle tradizioni contadine di un tempo e rivivere l’atmosfera di una festa popolare nelle splendide montagne dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Giochi, musica popolare, gastronomia romagnola.

Lunghezza: 12 km.

Durata: 6 ore. Difficoltà: E.

Itinerario: Ridracoli/ Valdoppia/ San Paolo in Alpe e ritorno

Ritrovo: ore 9.30 a Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli

Dalle 15.30 Inaugurazione Mostra Una Ricognizione. Torri dell’acqua in Romagna A cura di Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia , Guido Guidi , Emanuele Benini, Nicola Biondi, Sauro Errichiello, Mattia Sangiorgi, Antonello Zoffoli

Laboratori e approfondimenti ;, due esperte guide accompagneranno i visitatori alla scoperta dell’acqua e l’evoluzione del nostro pianeta e delle buone pratiche del risparmio idrico

Infine, alle ore 17.30 a idro spettacolo COSE DA LUPI …il lupo come non lo avete mai visto.



Per tutta la giornata dovrai curiosare, leggere , sbirciare e scoprire, poi: GIOCA CON NOI e vinci un soggiorno di una notte in nido delle Case di Ridracoli

IN QUESTA GIORNATA INGRESSO, BATTELLO, CANOE SARANNO GRATUITI