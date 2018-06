Festa della birra con tribute band, musica latina e volti della tv

Una tre giorni da mettere nell’agenda degli appuntamenti. Da venerdì prossimo sino alla serata di domenica il Time di Forlì, di Viale Italia 12, organizza la ‘Festa della Birra’. Le serate saranno all’insegna di musica, cibo ed, ovviamente, birra di svariate qualità. Venerdì si terrà la ‘Festa Latina’ con musiche sudamericane e pollo fritto cucinato alla cubana. Sabato si terrà invece l’esibizione del complesso Soul Inside Project, finalista dell’edizione 2017 di ‘Italian’s Got Talent’, mentre il menù della cena sarà a base di paella. La serata conclusiva domenica con l’esibizione ei ‘Banda Larga’ in un tributo dedicato a Vasco Rossi, mentre la cucina del locale, nel quale è in funzione l’impianto di aria condizionata, sfornerà salsiccia e piadina romagnola. Per prenotazioni e informazioni: 327/5935558.