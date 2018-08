Festa della Birra e calciobalilla a Villa Rotta

Sabato 4 agosto, al Circolo DolceAmaro di Villa Rotta (Forlì) in via Brasini 23, dalle ore 18.30 si svolge la Festa della Birra.

Presente lo stand gastronomico in cui si possono mangiare piadina con affettati vari e patate fritte; non mancano inoltre musica e tornei di calciobalilla per "movimentare" la serata, oltre naturalmente a fiumi di rinfrescante birra.