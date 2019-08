La Festa della Croce torna con musica e buona cucina

Torna come da tradizione la Festa della Croce di Voltre, manifestazione che celebra la costruzione datata 1965 della croce di ferro su una vetta della zona, oggi visibile e illuminata nelle ore notturne a torreggiare sulla campagna circostante.

Come d'abitudine, nomi di primo piano per l’intrattenimento musicale, tante iniziative e un ricchissimo menu per tutti i palati.

Si parte venerdì 30 agosto con giochi per bambini alle ore 18:30 e alle 21 sale sul palco l'orchestra Claudio Cavalli con ospiti Renzo e Luana.

Sabato 31 agosto, apertura stand alle ore 18:30 e in serata lo show dei Qluedo, seguiti dal dj set di Penzo e Rava Voice.

Domenica 1 settembre, infine, alle ore 10 la processione con messa sul monte della Croce, alle 15:30 spettacoli e giochi per i bambini per allietare il pomeriggio alle famiglie presenti e, alle 21, serata danzante con l'orchestra Sofia e Ale.



La festa è organizzata dall’associazione culturale di Voltre che opera senza fini di lucro per fini ricreativi e solidaristici con esclusivo interesse collettivo, sostenuta dalle sole iscrizioni dei soci.

L'Associazione Culturale e Ricreativa di Voltre nasce nel 1997 con lo scopo di mantenere le tradizioni del nostro piccolo paese ,e questo, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, attraverso la promozione e l'organizzazione di varie attività come la gestione di un centro sociale e ricreativo con sede in P.le Matteotti 9 concesso in comodato gratuito dall'Amministrazione comunale di Civitella di Romagna, l'organizzazione di varie attività ludiche all'interno del centro sociale, e in primo luogo l'organizzazione appunto della tradizionale "FESTA DELLA CROCE ".