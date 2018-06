Festa della lanterna e delle luci: raccolta fondi tra artigianato e benessere

Tutto pronto per la seconda edizione della “Festa della Lanterna e delle Luci”, due giornate insieme per incontrarsi all’insegna del benessere naturale e del divertimento con musica, conferenze, trattamenti olistici, artigiani creativi, laboratori e buon cibo terranno compagnia a tutti gli intervenuti.

Molti gli argomenti che condurranno il pubblico all'interno di tematiche attuali: conferenze di varie tematiche specifiche riguardanti il benessere naturale, presentazioni di libri di autori locali. Operatori e professionisti che saranno disponibili per trattamenti e momenti esperenziali, di cura del corpo, della mente e dello spirito.

Laboratori artistici adulti e bambini, Momenti esperenziali di gruppo, Trattamenti olistici per il riequilibrio.

Lezioni dimostrative di ginnastica per tutti ovvero quell'insieme di pratiche e di attività formative che portano l'individuo ad un completo ed armonioso sviluppo psicofisico (BioRiequilibrio posturale, Bioenergetica, yoga etc...)

Banchi di Hobbisti e creativi che realizzano con le mani e con ilcuore.

L'ingresso alla festa in entrambi i giorni è ad offerta libera