Festa della musica con la Windband, tra Verdi e Morricone

Giovedì 21 giugno a Modigliana nell'ambito della Festa della musica si esibirà la Windband in concerto sotto la direzione di Barbara Manfredini, per la scuola di musica Giuseppe Sarti di Faenza.

Il programma della serata prevede le seguenti esecuzioni, in un misto interessante tra classica, nella migliore tradizione italiana, e moderna, con le sinfonie dei migliori compositori del cinema americano:

Giuseppe Verdi: W Verdi! (arr. John Glenesk Mortimer)

Henry Purcell: Music for the Funeral for Queen Mary (arr. Barbara Manfredini)

Georg F. Haendel: Sarabande in re minore (arr. Barbara Manfredini)

Johann S. Bach: Bach Celebration (arr. Renato Soglia)

Edward Elgar: Nimrod (arr. Barbara Manfredini)

Al Rinker: Everybody wants to be a cat (arr. Barbara Manfredini)

Terry Gilkyson: Romeo’s Swing (arr. Barbara Manfredini)

Luis Bacalov: Il Postino (arr. Barbara Manfredini)

Glenn Miller: Moonlight Serenade (arr. Barbara Manfredini)

John Williams: Star Wars (arr. Paul Lavender)

Klaus Badelt: I Pirati dei Caraibi (arr. Tedd Ricketts)

ABBA: Abba Gold (arr. Ron Sebregts)

Ennio Morricone: Medley Morricone (arr. De May/B. Manfredini)

Questi i ragazzi che saliranno sul palco:

Noemi Dapporto, Lorenzo Casadio, Domenico Banzola ai flauti

Margherita Ragazzini, Lucia Neri, Maria Teresa Savorani agli oboi

Roberto Bandini, Gloria Valtancoli, Riccardo Monti, Massimo Pauselli ai clarinetti

Luciano Frassineti, Giuseppe Leoni ai sax contralti

Pasquale Serrone al sax tenore

Eleonora Morrone, Daniele Ravaioli, Monica Albertazzi, Stefano Melandri alle trombe

Umberto Piana al corno

Javier Gonzales al fagotto

Sebastiano Maretti, Marco VIsani ai tromboni

Matteo Quarti, Filippo Agosteo, Gianluca Berardi alle percussioni