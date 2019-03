Festa di primavera con i Joe Dibrutto

Sabato 16 marzo Festa di primavera al Naima di Forlì in compagnia dei Joe Dibrutto che tornano nel locale di via Somalia per uno show live.

Dopo il live, come al solito, si può ballare con le atmosfere musicali create dai DJs: Giorgio Paganini, Mirko Masetti e Davide Castagnoli.

Alle 20.30 ingresso riservato per la cena (su prenotazione). Ore 21.30 ingresso serata Disco.

Ore 23.00 inizio spettacolo Live e a seguire Dj set.

Ingresso: donna 10 euro, uomo 12 euro.

Tavolo con cena: donna 20 euro, uomo 22 euro.