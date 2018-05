"Festa di Puglia": atmosfere e sapori con di una terra ricca

L’Ambasciata di Puglia risto-bottega di Forlì organizza per il 2° anno la manifestazione “Festa di Puglia” nei giovedì di maggio 3,10, 17, 24 e 31 maggio 2018.

L’Ambasciata di Puglia oltre che proporre piatti della tradizione e della cultura di Puglia ha come obiettivo promuovere la propria regione attraverso la musica, la cultura e l’arte in genere.

In questi due anni oltre una decina di eventi musicali in chiave strettamente regionale, presentazione di libri, e altro per testimoniare un senso di appartenenza e di amore verso una terra ricca e bellissima.

Quest’anno nei cinque giovedì di maggio che costituiranno l’evento “Festa di Puglia” si alterneranno musica, degustazioni e una serata, quella del 31, durante la quale verranno consegnati i premi “ Pugliesi doc in Emilia Romagna”, per ringraziare i pugliesi che si sono distinti in vari ambiti quali lavoro, spettacolo, sport, musica e arte.

Nei primi due giovedì, del 3 e del 10 maggio, L’Ambasciata di Puglia proporrà un menù di pietanze tipiche pugliesi eccezionalmente scontato dal 30 al 50% (eccetto birra e vino), occasione per avvicinarsi ad una terra che ha nella gastronomia una varietà e sapori unici.

Giovedì 17 suoneranno” i Tarantucci” in trio guidati da Noemi Valzano, artista dalla voce che emoziona con le musicalità del sud, ormai di casa all’Ambasciata di Puglia di Forlì.

Giovedì 24 il gruppo di musiche salentine “Tremulaterra”, una novità per l’Ambasciata di Puglia, gruppo molto noto a chi ama il genere della pizzica.

Durante le serate l’atmosfera pugliese coinvolgerà tutti con i suoni, i sapori e lo stile del sud!

Giovedì 31 maggio, l’evento “Festa di Puglia” si concluderà con un evento durante il quale i titolari dell’Ambasciata di Puglia renderanno omaggio ai pugliesi che si sono distinti in vari settori proprio in Emilia Romagna, con prodotti tipici offerti da aziende , verrà offerto un ricco buffet agli ospiti e loro accompagnatori, essendo questa una serata ad invito.

Consegneranno i premi personaggi di spicco della vita culturale e della amministrazione forlivese e non, e verrà dato ampio risalto alla manifestazione attraverso i media locali e non.

Un maggio tutto pugliese quindi, ricco e vario, per esaltare una terra, che attraverso il ristorante Ambasciata di Puglia, raccoglie sempre tanta gente e tanti consensi.

Per info: Gianluca Russo 3421959910 ambasciatadipugliaforli@gmail.com