Al Naima "Everybody dance", festa disco all'insegna della solidarietà

Rinnovato appuntamento a Forlì venerdì 27 aprile presso il Naima Club Forlì a firma Soul Brothers Company in una serata disco anni 70-80-90. Il top della dance insieme ai dj Gerry di Maio, Massimo Zompanti, Davide Castagnoli e Alberto Gabbricci per una serata all’insegna della solidarietà. Il ricavato dell’ingresso (ad offerta libera) sarà destinato ai progetti sociali della Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì.

“Quando si unisce una grande passione (la musica) – afferma Tiziano Gallo membro della Soul Brother Company, promotore della serata e Volontario CRI – ad uno scopo benefico, non può che venir fuori un evento speciale, vi aspettiamo numerosi!”. “Ringrazio Tiziano e tutto il suo staff per la vicinanza continua all’Associazione, le serate organizzate da loro sono eventi davvero imperdibili, e speriamo di superare il traguardo dell’ultima raccolta in modo da implementare la nostra azione a supporto dei collettivi vulnerabili” - conclude il Presidente CRI Davide Gudenzi.