Festa della donna con cena in discoteca

Si torna a ballare alla discoteca di Monte Busca di Tredozio in occasione della Festa della Donna.



Lo storico locale propone una serata tra musica e buon cibo per la ricorrenza di venerdì 8 marzo. Si inizia alle 20:30 con la cena su prenotazione a base di pizza o bruschetta e si prosegue fino a tarda notte con musica latino americana, reggaeton con ballerini, commerciale e dance anni 90/2000



Ingresso con cena (solo su prenotazione) tutto incluso 15 euro, solo disco 5 euro con omaggio per le donne che lo richiederanno inviando nome e cognome al 331 9208533 entro giovedì 7, numero valido anche per prenotazioni cena o tavoli disco.

Gallery