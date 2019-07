Gimkana per bimbi, menù sfizioso e musica: a Dovadola si fa festa in piazza Berlinguer

Sabato a Dovadola in piazza Berlinguer si rinnova l'appuntamento estivo organizzato dall'Associazione Genitori. Si parte nel pomeriggio dalle ore 16.30 con la divertente gimkana per bambini di tutte le età. A loro viene richiesto di portare la bici; al resto (caschetto, pettorina e anche la merenda) ci pensano i ciclisti dell'Asd Dovadolese. Si continua con la cena agli stand con un menù sfizioso per grandi e piccini: tortelli di erbe al burro e salvia, hamburger con patatine fritte e per finire crepes alla nutella. Inoltre ci sarà tanta musica e divertimento. L'appuntamento è stato organizzato con la collaborazione della Proloco di Dovadola. L'associazione Genitori, presieduta da Chiara Mattielli con la collaborazione di tanti genitori, si prefigge, da tanti anni, l'intento di organizzare iniziative per raccogliere fondi e contribuire a progetti per le scuole di Dovadola.