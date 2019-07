Concerti, carni alla brace e altre specialità alla Festa del Forese

Si apre sabato 6 luglio la 37esima edizione della Festa del Forese a Villafranca, che anima l’area verde del Polisportivo Giulianini (Via XXIII Novembre, 127 a Villafranca) per nove giorni. Tutte le sere, dalle 19, si possono gustare specialità gastronomiche, dai primi fatti in casa alle carni alla brace, dal pesce alla pizza cotta in forno a legna.

Il programma musicale prevede due appuntamenti ogni sera, a partire dalle 21.30. Sabato 6, “La Storia di Romagna” e, nell’area bar “Km\0”, la band musicale a km zero. Domenica 7 luglio “Magic Queen” e nell’area bar “Moreno”. Lunedì 8 luglio “Mirco Gramellini” e nell’area bar “Sofia & Ale”; martedì 9 luglio “Luca Bergamini” e nell’area bar “Radio pop band” 100% grandi successi. Mercoledì 10 luglio “David Pacini” e nell’area bar “Vanni & Manu”.

Giovedì 11 luglio, alle 21.30, sul palco centrale c'è “Patrizia Ceccarelli” e nell’area bar “Giacomo Gherardelli, il re degli anni ‘60”. Venerdì 12 luglio “Orchestra spettacolo Frank David” e nell’area bar “Animapop”. Sabato 13 luglio “Vanessa Silvagni” e nell’area bar “Cartuneitors”, cartoon cover band. Chiusura domenica 14 luglio con “Roberta Cappelletti” e nell’area bar “Moreno rock band”.