Festa del gusto a Forlimpopoli, capitale della Notte Bianca del Cibo italiano

Da Rimini a Piacenza tuta l'Emilia Romagna festeggia la Notte Bianca del Cibo italiano, ma la capitale per quella sera è Forlimpopoli. Nell'Anno del Cibo Italiano il 4 agosto, giorno di nascita di Pallegrino Artusi, è la data prescelta per esaltare le eccelenze gastronomica del Paese.

A Forlimpopoli sotto la Rocca al calar del sole i sommelier Ais in alta uniforme presentano i migliori vini di tutta la regione nella terza tappa estiva di Tramonto DiVino il road show del gusto che promuove gli abbinamenti vino-cibo territoriali con i Consorzi dei prodotti a marchio Dop e Igp e poi la cena sotto le stelle, show cooking e laboratori didattici in collaborazione con i Musei del Gusto, mostre d’arte e musica dal vivo.

In Via Andrea Costa si tiene la cena all’aperto “A tavola non si invecchia”, con l'allestimento di una tavolata lungo la via e menù con ricette artusiane a cura delle Associazioni forlimpopolesi e vini in abbinamento a cura del Consorzio Vini di Bertinoro. Spazio anche a letture e piece teatrali dal ricettario Artusiano a cura di Denio Derni, l’attore che dal 2006 interpreta l’Artusi.

In Casa Artusi largo allo Show Cooking con il Maestro Chef Paolo Teverini (Bagno di Romagna).

Non mancano poi gli eventi collaterali, fra mostre e musica. Al MAF apertura straordinaria ed esposizione della mostra “Tonina Cianca. Ovarole di Romagna” curata da Silvia Bartoli e Orlando Piraccini nell’ambito della seconda edizione del ciclo Un museo da gustare.

Al cinema Teatro Verdi la proiezione del film Quanto Basta di Francesco Falaschi. In piazza Pompilio “Concerto a ballo”a cura dell’Orchestrona Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli diretta da Davide Castiglia.