Festa interculturale a Santa Maria del Fiore per la Giornata Mondiale del Rifugiato

Un torneo di calcio interetnico, una mostra sui rifugiati e una cena dei popoli: sono questi gli ingredienti basilari della Festa interculturale, gran bel segno di integrazione tra immigrati e realtà associative operanti sul territorio forlivese, in programma sabato 7 luglio a Santa Maria del Fiore, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. L’evento si terrà negli ampi spazi della parrocchia di via Ravegnana 92, teatro dell’opera di decine di volontari coordinati dal parroco don Burchi, ma plasmati per decenni nello spirito francescano dai vari padre Lazzaro Corazzi e padre Vittorio Ottaviani (i frati Cappuccini hanno lasciato la parrocchia nel 2012).

La Festa, curata da Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e Sfamp San Francesco Associazione Mensa dei Poveri, con il sostegno del Comune di Forlì, di Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di Forlì, dell’Associazione Mandala, della Cooperativa Dialogos e dell’Associazione San Vincenzo de Paoli inizierà alle 17 con un torneo di calcio tra squadre composte da rifugiati di varie nazionalità. Al saluto delle autorità in programma alle 20, con contestuale inaugurazione di una mostra sui rifugiati, seguirà la “Cena dei Popoli”. Preparerà il convivio, aperto a tutti i cittadini, l'Associazione “Fratellanza Amici di Forlì”. Per info: Jonatha Ricci (3472190653). La struttura caritativa di via Ravegnana 92, gestita dalla Sfamp San Francesco Associazione Mensa dei Poveri, ogni giorno fornisce gratuitamente il pranzo a un numero di utenti che si attesta sulle 70 presenze.