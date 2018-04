Forlì celebra il 73esimo della Liberazione con un fitto programma di eventi

Un fitto calendario di appuntamenti a Forlì per celebrare il 73esimo anniversario della Liberazione. Gli eventi, che avranno inizio sabato, cumineranno mercoledì con la cerimonia in piazza Saffi nel corso della mattinata e la Festa al Parco Urbano del pomeriggio. Sabato, alle 16, all'abbazia di San Mercuriale, si svolgerà l’inaugurazione della mostra “Il coraggio e lo spirito ad Auschwitz. Capitano Witold Pilecki – il Volontario”, realizzata dal Consolato Generale di Polonia in Milano, promossa dall’Associazione Arma Aeronautica sezione di Forlì, dall’Associazione Famiglie dei Combattenti Polacchi in Italia e dall’Associazione Italia Polonia di Cesena. La mostra sarà visitabile fino al 28 aprile negli orari di apertura dell’Abbazia. Inoltre, dalle 10 alle 12 saranno disponibili visite guidate, festivi esclusi.

Alle ore 16.30, nella saletta della Banca Credito Cooperativo (via Bruni 8), si svolgerà la presentazione del libro “Il Volontario” di Marco Patricelli e del volume “Il mondo a parte” di Herling Gustaw Grudzinski, come momento di approfondimento collaterale alla mostra. L’evento è promosso e organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica in collaborazione con il Comune di Forlì. Lunedì in Comune, alle 10, nella sala degli Angeli, nell'ambito del premio nazionale per le Arti “Iris Versari”, ci sarà l'esposizione delle opere vincitrici. Al momento inaugurale sarà presente Paolo Ragazzini, presidente del Consiglio comunale.

Alle 12, nella Sala XC Pacifici, gli studenti inaugurano la loro mostra di manifesti ed elaborati dei concorsi indetti in occasione del 73esimo Anniversario della Liberazione. La mostra sarà visitabile dal 23 aprile al primo maggio il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12; martedì, giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.30. Martedì sera, alle 20,30, appuntamento in via Albicini 25 con "Una serata a Casa Saffi". L'evento si aprirà con la visita guidata alla mostra permanente di Francesco Olivucci; a seguire, si svolgerà l’incontro “La democrazia delle donne” con Laura Olandini, storica. Sarà presente il sindaco Davide Drei, mentre interverranno Ines Briganti, oresidente dell’Istituto Storico, e Carlo de Maria, Direttore dell’Istituto Storico. Al termine alle 22.30 la serata sarà allietata da uno spettacolo teatrale e da musica dal vivo; seguirà un momento conviviale di brindisi del 25 aprile.

Mercoledì, giorno della Liberazione, ci sarà la cerimonia in Piazza Saffi con la deposizione delle corone commemorative ai lampioni dei Martiri e al Sacrario ai Caduti per la Libertà. Interverrà il sindaco Drei. Seguirà la premiazione degli studenti vincitori dei concorsi indetti per il 25 aprile, con la consegna di un riconoscimento ai ragazzi che hanno partecipato al progetto “ProMemoria Auschwitz”. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, festa al Parco Urbano "Franco Agosto", in collaborazione con AnpiComitato Provinciale Forlì-Cesena e il gruppo Giovani Anpi di Forlì. Ci sarà animazione, con momenti di gioco per bambini, attività sportive e ricreative e rappresentanze di associazioni di volontariato che operano sul territorio. Alle 15.30 è in programma il concerto della Banda Città di Forlì, diretto dal Maestro Roberta Fabbri (in caso di maltempo si terrà nel salone Comunale).

Alle 16.30 ci sarà un ricordo dell'assessore Katia Zattoni, con lettura di poesie a cura di Marino Monti del Comitato Culturale di Pieveacquedotto. Introdurrà il momento Raoul Mosconi, assessore alla Pace e Diritti Umani. Alle 18 appuntamento con "Danziamo la Liberazione!": si esibiranno i ragazzi vincitori della sezione musicale dei concorsi indetti in occasione del 25 aprile; seguirà il concerto del gruppo Folk Notes, realizzato a cura di Anpi Provinciale Forlì-Cesena.