A Terra del Sole una domenica dedicata alla riscoperta del piacere di leggere: torna la Festa del Libro

Una giornata dedicata alla riscoperta del piacere di leggere, una giornata dove i bambini diventano i protagonisti della loro bella cittadina. Terra del Sole apre i suoi palazzi storici, castelli, giardini e piazza dove ogni classe partecipante porterà il proprio contributo raccontando sotto forma artistica un libro su cui ha lavorato insieme con le proprie insegnanti. Scuole ed associazioni del territorio, insieme per un evento all’insegna della cittadinanza attiva, dove arte, letteratura, musica e spettacolo prendono vita tra il patrimonio storico-artistico locale. Per una riscoperta della bellezza che ci circonda tramite la testimonianza dei bambini: il futuro che incontra il passato in un presente di festa.

Domenica dalle ore 14,15 alle 19 nel territorio di Terra del Sole si anima una fantastica giornata dedicata alla Festa del Libro ormai alla sua 5°edizione, ideata e coordinata da Francesca Fantini, insegnante di scuola Primaria, quest’anno dal titolo “Girotondo intorno al mondo. Storie di cielo, di terra, di mare”. Saranno protagonisti tutti i bambini delle Scuole dell’Infanzia del territorio (scuola dell’infanzia “Rodari”, scuola dell’infanzia “Paganelli” di Castrocaro Terme-Terra del Sole e Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina”di Pieve Salutare) realizzando mostre e installazioni artistiche che avranno luogo in Piazza d’Armi ed ogni classe della scuola primaria “Serri Pini” che realizzerà spettacoli teatrali e musicali in luoghi del Patrimonio artistico: Palazzo Pretorio, Castello del Governatore, Castello del Capitano delle Artiglierie e Giardino pubblico.

Durante tutto il pomeriggio: in piazza d’Armi saranno allestite le mostre delle scuole dell’Infanzia del territorio, un angolo lettura 0-6, e il laboratorio di scacchi a Palazzo Pretorio saranno allestiti stands a cura del Comitato Genitori e punto merenda a cura dell’associazione Gruppo del Fuoco. Anche quest’anno un paese intero si è unito al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e alle Scuole del Territorio per offrire un prezioso contributo, secondo le proprie caratteristiche e capacità, con entusiasmo e partecipazione per la realizzazione della Festa del Libro.

Programma

La festa inizierà alle ore 14,30 al giardino pubblico alla presenza della dirigente scolastica Susi Olivetti e del sindaco Marianna Tonellato che apriranno la festa della scuola e faranno partire il corteo guidato dalla Banda Orsini verso tutti i palazzi storici. Dalle 14,45 inizieranno gli spettacoli teatrali con protagonisti i bambini della scuola primaria “Serri Pini” che si svolgeranno presso il Palazzo Pretorio, il Castello Fiorentino, il Castello Romano, il palco del giardino pubblico in quattro turni di spettacoli (ore 14,45 – 15,40 -16,30-17,20) per concluderli alle 18,15 circa. Alle ore 18,30 ci si ritroverà tutti insieme presso il giardino pubblico per ascoltare una lettura conclusiva del gruppo “genitori –lettori” dell’Istituto Comprensivo e il canto finale “Girotondo intorno al mondo” eseguito da tutti gli alunni della scuola Primaria “Serri Pini” a conclusione della manifestazione.