Torna la gustosa cicciolata alla Festa del maiale

La prima domenica di dicembre torna protagonista a Cusercoli "La Cicciolata". Una festa dedicata al maiale, con stand gastronimici, l'immancabile gara di norcini e la vendita della carne nel grande stand attrezzato.

Per tutta la giornata di domenica 1 dicembre i norcini si sfidano per vincere il titolo di "cicciolo d'oro" ; sarà possibile vedere da vicino come nascono i ciccioli e come viene lavorato il maiale che troviamo sempre meno spesso sulle nostre tavole. Delizie per il palato nello stand gastronimico della Pro Loco insieme all'immancabile piadina fritta.

Ma non solo gastronomia e tradizioni romagnole per questa domenica di festa ; lungo la via principale del paese, mercatino di Natale e mercato agroalimentare con produttori locali. Per i piu piccoli,dal mattino in piazza Don Luigi Brighi "nonno banter" farà giocare i bimbi con i suoi giochi di strada , e nel pomeriggio dalle 14.30 intrattenimento e giochi con il gruppo 8 marzo, per aspettare tutti insieme l'arrivo di Babbo Natale alle ore16. Alle 17.45 accensione del grande albero di natale nella piazza del paese. Il tutto contornato da musica e balli.



Per tutte le informazioni e per partecipare alla gara dei norcini : info@prolocochiusadercole.it