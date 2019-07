Una giornata di festa per il nuovo Parco della Resistenza

Venerdì 26 luglio, a Santa Sofia, si tiene l'inaugurazione del rinnovato Parco della Resistenza, inserito nel progetto “Vias Animae – Le strade ritrovate”, condiviso dai Comuni di Santa Sofia, Premilcuore, Bagno di Romagna e Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.



Dopo mesi di lavori, dunque, il Parco cittadino è pronto a mettere in mostra la sua nuova veste, e lo fa con una giornata di festa pensata per cittadini di ogni età.



Il programma della giornata, infatti, prevede alle ore 18.00 un momento istituzionale, con l'intervento del Sindaco Daniele Valbonesi, dell'Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini, del presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Roberto Pinza e del presidente ANPI Santa Sofia Liviana Rossi, a cui segue l'intervento del geometra Andrea Locatelli, progettista e direttore dei lavori.



In seguito, gli intervenuti possono passeggiare nei sentieri del Parco accompagnati dalla guida Giovanni Betti e, a seguire, godere di un piccolo momento conviviale con aperitivo. Per i più piccoli, infine, il divertimento è assicurato con i giochi del Ludobus Scombussolo, offerto da C.i.f. Santa Sofia, mentre la serata si conclude alle 20.45 con la presentazione del libro “Racconti gialli” di Serena Severi, a cura di Sophia in Libris.