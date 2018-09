La parrocchia di Coriano celebra la Beata Vergine della Tenerezza: festa con cene, musica e gara di torte

La parrocchia di Coriano celebra la Beata Vergine della Tenerezza. Si comincia giovedì, con una giornata di preghiera con adorazione e confessione dalle 8,30 alle 19. In serata, alle 20,30, è prevista la processione in onore della Madonna: saranno interessate le vie Pacchioni, Calamandre, Vendemini e Comandini. La giornata di venerdì è dedicata alle confessioni per i bimbi delle elementari, dalle 15 alle 16, delle medie, dalle 16 alle 17, e ai giovani, dale 17 alle 18. Sia venerdì che sabato è prevista anche la comunione per gli ammalati.

Sabato la festa entra nel vivo. Alle 16 è previsto nel campo di via Pacchioni il torneo di Dodgeball in memoria di Luca Marzo. In serata è in programma il concerto con "Priscilla Doria Band". Domenica Sante Messe alle 9, alle 11,15 (presente anche la comunità africana anglofona) e alle 18,30. Alle 15,15 sarà recitato il rosario, mentre alle 16 ci sarà la festa denominata "La fiera di paese" con giochi, stand e musica col gruppo "L'oro e lei". Alle 18 ci sarà la premiazione della "Gara delle torte". Alle 19,30 la tradizionale estrazione dei biglietti della lotteria, mentre alle 20.30 lo spettacolo con l'Intercity Gospel Train Orchestra. Per tutta la durata della festa saranno attivi stand gastronomici, con pesca di beneficenza e lotteria. L'indomani è prevista alle 15,30 la santa messa per tutti i defunti alla "Chiesa Madre" di via Correcchio.