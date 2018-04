Festa per la Liberazione: una serata a Casa Saffi

Nel quadro delle iniziative del Comune di Forlì per festeggiare il 25 aprile, l’Istituto storico invita la cittadinanza nella sua sede forlivese, Casa Saffi, per festeggiare insieme il 73° Anniversario della Liberazione.



Programma:

- Ore 20.30. Visita guidata alla Mostra permanente di Francesco Olivucci. A cura di Flavia Bugani, storica dell’arte.

- Ore 21.15. La democrazia delle donne. Incontro con la storica Laura Orlandini a partire dal suo recentissimo libro sui “Gruppi di Difesa della Donna nella costruzione della Repubblica, 1943-1945” (Bradypus Editore, Roma 2018).

Saluti di Davide Drei, Sindaco di Forlì e Ines Briganti, Presidente dell’Istituto storico di Forlì-Cesena

Introduce e coordina: Carlo De Maria, Direttore dell’Istituto storico di Forlì-Cesena.

Partecipano alla discussione Eloisa Betti (Università di Bologna), Elisa Giovannetti (Assessora alla Cultura del Comune di Forlì), Gianfranco Miro Gori (Presidente ANPI Forlì-Cesena), Elena Paoletti(Istituto storico di Forlì-Cesena), Brunella Turci (Responsabile UDI Forlì).

- Ore 22.30. L’Elide ribelle, di Michele Zizzari. Spettacolo teatrale e musicale dal vivo.

Memoria e narrazione ispirata ai racconti, alla vita e alle gesta della staffetta partigiana Elide Cenacchi e a brani tratti dalla sua opera teatrale “Agenda Resistente”. Musiche del Duo baguette (Andrea Branchetti e Nicole Fabbri).

- Ore 24.00. Brindisi per il 25 aprile. Vino, dolci e biscotti.