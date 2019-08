Musica e piatti gustosi alla Festa della Protezione Civile

Dal 9 all'11 agosto piazza Vespignani a Tredozio si riempie di musica e aromi deliziosi con la 17^ Festa della Protezione Civile.

Tre serate di festa in cui è possibile assaggiare specialità gustose come tagliatelle all scalogno, tortelli con ragù, stufato di salsiccia e fagioli, arrosticini e altro ancora. Ogni sera cena a partire dalle 18.30, domenica anche a mezzogiorno.

Spazio anche al divertimento con tante iniziative.

Venerdì 9 agosto: alle 19.30 scatta l'escursione notturna in Mtb/e-bike. Dalle 21.00 musica con Riccardo Ruffini.

Sabato 10 agosto: alle 21.00 concerto de L'orecchio buono di Van Gogh.

Domenica 11 agosto: alle 21.00 si balla con Smile & Dance.